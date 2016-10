Das Leben des Menschen ist ein wertvolles Gut. Aber: Wieviel ist ein Mensch letztendlich wert? Was macht einen Menschen wertvoller als einen anderen? Wichtige Fragen in einer Zeit, in der die Berechnung von Humankapital alltäglich geworden ist und Hinterbliebene für den Tod eines Menschen entschädigt werden. Auf der Suche nach seinem persönlichen Geldwert reist Peter Scharf um die Welt und stößt auf moralisch befremdliche Kalkulationsmethoden.