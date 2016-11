In der Sauna wird geschwitzt, geschwatzt und schließlich kommen auch tief liegende Geschichten an die Oberfläche. So ist es eben in Finnland, dem Heimatland der Sauna. Und so erfahren die Zuschauer nach und nach etwas die Eigenheiten der Finnen. Sie treffen sich, sie ziehen sich aus und begegnen sich in Wohnwagen, Telefonzellen und an anderen skurrilen Sauna-Orten. Wo könnte es angenehmer sein?