Wasser ist unsere kostbarste Ressource und Ursprung allen Lebens. Seine Verwendung kann massive Veränderungen in der Natur auslösen. Wasser wird in großen Mengen für die Agrarwirtschaft, die Industrie und die Forschung gebraucht. Dass der Umgang mit dem Wasser weitreichende Folgen haben kann, zeigen unter anderem das ausgetrocknete Flussdelta des Colorado und der ehemalige Owens Lake in Kalifornien, der nur noch aus giftigem Staub besteht.