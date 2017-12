Bilal, ein kurdischer 17-jähriger, ist seit drei Monaten auf der Flucht und hat es vom Irak durch ganz Europa bis an den Ärmelkanal geschafft. Er will nach England, um seine Freundin Mîna, die dorthin emigriert ist, wieder zu sehen, und um als Fußballer berühmt zu werden. Doch an der Küste kommt er nicht mehr weiter. In dem ehemaligen Sportschwimmer Simon findet er aber einen Vertrauten, der ihm auch einen alternativen Weg über den Kanal weist.