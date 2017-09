Ihre Arbeit ist für eine Frau das Tor zur Emanzipation. Das gilt auch für Devki, die in Indien Taxifahrerin werden will. Der Dokumentarfilm begleitet sie über einen Zeitraum von drei Jahren. In dieser Zeit muss sie gegen gesellschaftliche Normen, aber auch gegen die Vorurteile ihrer eigenen Familie kämpfen. Devki lässt sich jedoch durch nichts von ihrem Plan abbringen: Sie will vor allem andere Frauen sicher nach Hause bringen.