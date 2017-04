Man gibt es als Eltern zwar nicht zu, aber es gibt immer einem Lieblingssohn in der Familie. In dieser ist es Saar, bis er gegen die Regeln des Kibbuz verstößt und er nicht nur vom Kibbuz, sondern auch von seiner Familie verstoßen wird. Er reist nach London und verliebt sich in einen Mann, nachdem die Beziehung scheitert, taucht er in das Drogenleben ein und führt ganze Sexorgien an. Als er HIV positiv getestet wird, überdenkt er sein Leben.