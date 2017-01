Was könnte es für einen Vater Schlimmeres geben als den nervigen Freund der eigenen Tochter? Ned muss sich mit dieser Realität abfinden. An ihrem Studienort Stanford hat seine Tochter den exzentrischen Millionär Laird kennen und lieben gelernt. Der brave Ned wird immer eifersüchtiger und gerät in Panik. Denn Laird will Neds Tochter einen Heiratsantrag machen und sie für immer in die Glamourwelt entführen.