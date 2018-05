Das einzigartige Roadmovie um die zwei jungen Frauen Esperanza und Teresa war in Ecuador ein Überraschungserfolg der Regisseurin Tania Hermida. Esperanza kommt aus Spanien und will mit dem Reiseführer in den Anden eine neue Welt entdecken. Teresa kommt aus der Hauptstadt Quito und kann es nicht leiden, wenn ihr Land als das von Reiseführern verbreitete Klischee betrachtet wird. Die beiden treffen zufällig in einem Reisebus zusammen.