Die IT-Spezialistin Ania wohnt in einer Hochhauswohnung und ihr Leben ist bisher nicht von außergewöhnlichen Ereignissen geprägt - bis sie eines Tages mitten im Stadtpark einem Wolf begegnet, welcher sie sofort in seinen Bann zieht. Ania verspürt das Bedürfnis, das Tier bei sich zu haben. Sie schafft es mit einigen Tricks den Wolf einzufangen und in ihre Wohnung zu sperren, was Veränderungen in ihrem gesamten Umfeld hervorruft.