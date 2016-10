Der zwölfjährige Simon wohnt mit seiner älteren Schwester Louise in einer kleinen Wohnung im Tal. Im Winter fährt er jeden Tag mit der Seilbahn in das nahegelegene Skigebiet und klaut Touristen ihre teure Skiausrüstung, um seine Tagesbeute dann preiswert an Kinder aus seinem Dorf zu verkaufen. Seine Machenschaften nehmen immer größere Ausmaße an. Als Louise ihren Job verliert, erfährt sie von Simons Tätigkeiten und profitiert nun selbst davon.