Kipp und Most sind zwei Brüder, die die Intelligenz nicht gerade mit Löffeln gefressen haben. Die Beiden machen sich mit ihrem Pritschenwagen in den Osten auf, um das ererbte Haus der Oma in Besitz zu nehmen. Es beginnt eine haarsträubende Odyssee, denn die Beiden können nicht lesen, auch keine Landkarten oder Ortsschilder.