In Afrika will sich der Ex-Elite-Soldat Leng Feng ins Privatleben zurückziehen. Nach seiner Entlassung aus dem aktiven Dienst baut er sich dort an der Küste ein neues Leben auf. Dieses gerät jedoch in Gefahr, als ein Söldnerheer die Menschen in der Region aufwiegelt. Ein Bürgerkrieg bricht aus. Leng Feng schlägt sich auf die Seite der friedlichen Anwohner und kämpft gegen die Söldner. Sein Ziel ist es, den Chef der Bande unschädlich zu machen.