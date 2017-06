Diana ist Kriegerin auf der Insel der Amazonen. Sie hat übermenschliche Kräfte und ein Lasso, das jeden damit Gefesselten dazu zwingt, die Wahrheit zu sagen. Nachdem Pilot Steve Trevor auf der Insel bruchgelandet ist, nimmt er die Amazone mit in seine Welt. Sie wird zur Superheldin "Wonder Woman" und bekämpft fortan das Unrecht in der Welt. Ob sie dabei ihren Entdecker Steve Trevor abhängt? Schließlich muss sich Diana entscheiden.