Ben und Rose - zwei Kinder in New York in unterschiedlichen Zeitepochen. Beide sind geheimnisvollen Hinweisen gefolgt, beide wünschen sich ein anderes Leben. Ben sucht seinen Vater, den er nie kennengelernt hat. Rose träumt immer wieder von einer Schauspielerin, über die sie schreibt. Ihrer Intuition folgend, schlagen sich die Kinder in der Großstadt durch, die für sie Freuden und Enttäuschungen bereit hält. Was verbindet die beiden?