Im heutigen Griechenland kämpfen drei Generationen für ihre Liebe in Zeiten der ökonomischen Krise. Drei Griechen verlieben sich in drei Ausländer. Was haben die ungünstigen Umstände für einen Einfluss auf ihre Beziehungen? Daphne sieht sich "gefangen in Greichenland" und will Farris überallhin folgen. Elise glaubt nicht an die Liebe. Und doch bringt Giorgos ihr diese entgegen. Sebastian und Maria geben einander eine zweite Chance.