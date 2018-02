Vier Freunde wollen einfach mal aus dem Alltag ausbrechen. Und so fahren Ljoscha, Sascha, Slawa und Kamil nach Sankt Petersburg. Natürlich geht alles schief: Der Zug kommt zu spät, die Mitfahrer nerven, und überhaupt weiß keiner, was man eigentlich am Ziel anstellen will. Doch die Chaos-Reise wird bald zur Party, und so müssen die Freunde bald alle möglichen Abenteuer bestehen: Deutsche besiegen, Onkel Borja zu Grabe tragen. Und Tequila trinken.