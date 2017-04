'Year of the Horse' ist Jim Jarmuschs kompromisslose Liebeserklärung an den von ihm seit langem bewunderten Neil Young und dessen Band Crazy Horse. Entstanden ist ein begeisternder Konzertfilm und zugleich ein respektvolles Portrait der vier Musiker Neil Young, Billy Talbot, Frank'Poncho' Sampedro und Ralph Molina, deren Zusammenspiel nach fast drei Jahrzehnten unvermindert eine unbändige Energie freisetzt.