Silvester in Russland: In Moskau kreuzen sich die Lebenswege ganz verschiedener Menschen. Auf den ersten Blick haben sie nichts gemeinsam, doch am letzten Tag des Jahres erzählen sie ihre Geschichten, durch die sie miteinander verbunden sind. Da ist ein Junge aus dem weit entfernten Chabarowsk. Er hat sich eigens auf den Weg in die Hauptstadt gemacht, um endlich seine Mutter zu finden. Wird sich sein Wunsch an letzten Tag des Jahres erfüllen?