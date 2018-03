Ein Glücksspieler will in Moskau abräumen: Er sucht sich ein Team von Leuten zusammen, die übersinnliche Kräfte haben. Zusammen wollen sie das große Geld im Casino machen. Doch im Handumdrehen treffen sie am Spieltisch auf einen übermächtigen paranormalen Gegner. Der junge Spieler muss zum Showdown mit dem geheimnisvollen Fremden in fremde Welten reisen.