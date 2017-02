Eingebettet in die Geschichte eines Pferderennens in Marrakesch, an dem der Nomade Mustapha teilnehmen möchte, erzählt das prächtige Wüstenspektakel die langsame Annäherung Mustaphas an seine elfjährige Tochter Zaina, zu der er bis zum Tod seiner Frau keinen Kontakt hatte. Nun muss er eine Beziehung zu dem misstrauischen, menschenscheuen Mädchen aufbauen - und sich gleichzeitig auf das Pferderennen vorbereiten.