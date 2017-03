April und Frank Wheeler leben in der "Revolutionary Road", der Name ist fast ein Witz im Amerika der 1950er Jahre, in denen Spießertum und Konventionalität zu den großen Tugenden zählen. Das Paar ist alles andere als zufrieden mit seiner Situation: April will Schauspielerin werden, Frank will mehr als nur seinen drögen Bürojob. Sie planen nach Paris zu ziehen, um dieser Situation zu entfliehen. Doch ihre Hoffnungen mögen sich nicht erfüllen...