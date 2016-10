Hasendame Judy Hopps ist eine talentierte junge Polizistin. Das weiß auch ihr Chef und erteilt ihr einen wichtigen Auftrag: In der tierischen Großstadt Zoomania, in der man Eisbären neben Elefanten findet, ist eine gemeine Verschwörung im Gange und die soll Judy aufdecken! Ehrgeizig macht sie sich an die Arbeit, muss dabei aber leider auch Hilfe von dem frechen Schlitzohr Nick Wilde annehmen. Werden die zwei diesen schwierigen Fall lösen können?