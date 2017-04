Der Tod will gut vorbereitet sein, so denkt auch die pensionierte Businessfrau Harriet Lauler. Die unausstehliche Dame will ihre Biografie schreiben lassen. Dafür engagiert sie die Journalistin Anne Sherman. Doch niemand mag Harriet, nicht einmal ihre Tochter. Die Seniorin hat ein Einsehen und reist zu ihrer Tochter Elizabeth, die sie seit Jahren nicht gesehen hat. Für Anne und Harriet beginnt ein überraschendes, neues Kapitel in ihrem Leben.