Sedanviertel -Freiburg- zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Physiotherapeuten, Trainer, Osteopathen (m/w) zur Freien Mitarbeit in privater Praxis für Osteopathie, Physiotherapie und Trainingstherapie in Freiburg. Praxis Sport Reha GmbH Unser Praxisschwerpunkt seit Jahren ist die Verbindung von Therapie und Training sowohl im Breiten als auch im Leistungssport. Du bringst mit Leidenschaft und hohes Engagement für deinen Beruf Teamfähigkeit Freude am Erarbeiten von individuellen und interdisziplinären Lösungen Schwerpunkt und Erfahrung im Funktionellen Training Absolvierte Ausbildung zB. Als Trainer oder Bereitschaft zur Ausbildung Wir bringen mit: Moderne und top ausgestattete Etablierte Praxis Behandlungsraum und freie Trainingsfläche zur Mitbenutzung Internen Austausch und Fortbildungen Faire und progressive Umsatzbeteiligung Wenn du diese freie Stelle in unserem Team besetzen möchtest, freuen wir uns über deine schriftliche Bewerbung an: xbagnxg@fcbeg-erun.pbz