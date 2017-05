Am Samstag den 27.05 2017 findet in der Johann-von-Werth-Straße 16 eine Wohnungsauflösung statt, so ähnlich wie ein Flohmarkt wird es aufgebaut sein. Kommen Sie vorbei, machen Sie den Preis. Es gibt Porzellan, Klamotten, Möbel, alles Mögliche, unter 50€.