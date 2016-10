Wir möchten unsere Tochter bei ihrer Suche nach einer 2- bis 3-Zimmer Wohnung in Herdern unterstützen. Sie wird in den nächsten Wochen ihre Promotion erlangen und zum 01. Januar 2017 ihre Arbeit in der Uniklinik aufnehmen. Wir bürgen in jeder Hinsicht für sie. Sie ist 30 Jahre, Nichtraucherin, nicht gebunden, absolut ruhig, zwar tierlieb, aber keine Tiere in der Wohnung. Bitte rufen Sie uns an unter T.0173- 8469882. Besten Dank vorab.