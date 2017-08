Großer privater Hofflohmarkt Wann: Sonntag 13.8.17 von 10-16 Uhr! Wo: Mooswaldallee 10d, 79108 Freiburg Verkauft werden Kleidung, Schuhe, Deko, Trödel, Haushalt... so ziemlich alles was das Herz begehrt! Wer gerne stöbert ist hier also genau richtig! (Sollte es regnen fällt der Flohmarkt leider aus!)