Kunsthandwerksaussteller/innen für Vorweihnachtsmarkt in FR gesucht. Am 3.11.+4.11., 10-19Uhr findet ein Vorweihnachtsmarkt in der Adler Modemarkt-Filiale statt. Wir bieten Ausstellern, ihre Ware auf unserem Markt anzubieten (außer Kleidung und Schuhe). Tische sind vorhanden. Interesse geweckt? Bitte melden unter: tef01010@nqyre.qr