Kinderkleidermarkt in Bollschweil So 15.10.17 11:30-14 Uhr in der Möhlinhalle. Ab 11Uhr bereits für Schwangere mit einer Begleitperson. Standmiete 10€ oder 5€ & Kuchenspende (kein TK!). Anmeldungen: sybuznexg.obyyfpujrvy@tznvy.pbz