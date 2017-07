Hoffest Hofgut Himmelreich - 04.08 18.00 Accoustic Fun Orchestra - 05.08 10-16 Flohmarkt, 19.00 Red House Hot Six - 06.08 12.00 Ray Austin & Royal Garden Five, ab 12.30 Familientag 79199 Kirchzarten-Burg, direkt an der B31 und am Bahnhof Himmelreich