Tag der offenen Tür Buddhistisches Zentrum Freiburg So. 22.10., 11.00 - 18.00 Uhr in der Zasiusstraße 67 Welchen Nutzen hat Meditation und wie verbinden moderne Europäer den Buddhismus mit ihrem Alltagsleben? Das erfahren Interessierte am Sonntag, den 22. Oktober beim Tag der offenen Tür im Buddhistischen Zentrum Freiburg.