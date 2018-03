Palmsonntagkonzert: Freiburg- Gospel - Choir & Malcolm Green, Keyboard & musikalische Leitung Carsten Schulz am 25.3.2018 um 18 Uhr in der Markuskirche Im Hägele am Seepark. Einlass: 17:30 Uhr Abendkasse.13€/11€ Vorverkauf: 10€/8€ bei: Reservix/ BZ Kartenverkauf zzgl.Gebühren, Schreibwaren Wißler Sundgaualle15, Mooswaldlädele Elsässer Str.76, Cafe Aulait Brombergstr. 33 weitere Informationen: www.freiburg-gospel-choir.de