Reitverein Teningen-Köndringen Reitturnier vom 21.-22.04.2018. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich Spring- und Dressurprüfungen bei einer reichen Auswahl an Speisen u. Getränken an. Der Reitverein freut sich auf Ihren Besuch. Am Sportfeld 1, 79331 Teningen