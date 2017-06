Aalessen am So. 25.06.2017 in Jechtingen, ab 11 Uhr am Sportplatz, außer Aal paniert oder geräuchert, gibt es Schnitzel, Pommes, Würste, Grillwürste, Kaffee und Kuchen. Auf Ihr kommen freut sich der Mandolinen - und Gitarrenverein Jechtingen.