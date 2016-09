Schüchtern und unsicher? Haben Sie Angst vor Situationen, in denen Sie auf Andere zugehen müssen oder im Zentrum der Aufmerksamkeit ste- hen? Vermeiden Sie häufig Blick- kontakt? Dann melden Sie sich bei uns! An der Universität Freiburg wird das Kommunikationsverhalten sowie die Stressreaktion von Menschen mit sozialen Ängsten untersucht. Die aus der Studie gewonnenen Erkenntnis- se tragen zur Verbesserung des Ver- ständnisses und der Therapie der so- zialen Angststörung bei. Vergütung 10-25€ je n. Aufwand. Unverbindli- ches Online-Screening und Inform.: (5€ Amazon Gutschein): http://www.psychologie.uni-freiburg.de/abteilungen/psychobio/studie2