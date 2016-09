Servicemitarbeiter Bürgerhaus Müllheim - Wiedereröffnung am 1.11.2016.Wir suchen freundliche, lächelnde Service- Mitarbeiter! Es gibt Stellen in Vollzeit, Teilzeit und wir freuen uns auf Bewerbungen auf 450€-Basis! Das Bürgerhaus verfügt über ein à la carte Restaurant mit 120 Plätzen, Tagungs- u. Bankettmöglichkeiten bis 600 Personen. Sind Sie freundlich und kommunikativ und haben Spaß an der Arbeit im Service? Wir bieten Ihnen: einen sicheren Arbeitsplatz, gutes Gehalt, ein gutes Arbeitsklima. Bitte bewerben Sie sich mit Ihrem Lebenslauf und Zeugnissen unter: vasb@cnexerfgnhenag-zhryyurvz.qr per Post: Michael Graubener Kurhausstr.1 79189 Bad Krozingen