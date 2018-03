ynhore@ubsthg-uvzzryervpu.qr

in Kirchzarten/Dreisamtal. Wir suchen DICH zur Erweiterung unseres einzigartigen Teams: --Service/Hotelfachkraft (m/w)-- Restaurant mit Schwarzwälder Gastlichkeit in historischem Ambiente in mehrfach ausgezeichnetem Betrieb Wir bieten Dir, keinen Teildienst, geregelte Arbeitszeiten (auch Teilzeit) und weitere Dinge, die es nur im Himmelreich gibt. !!Auch im Minijobbereich als Aushilfe, haben wir noch Stellen frei!! Bewerbung anTel. 07661/98620