Schreinerei Müllerschön sucht für sein Holzwurm-Team Schreinergeselle (m/w) mit langjähriger Berufserfahrung und Führerschein. Wir sind seit über 25 Jahren erfolgreich als Schreinerei am Markt tätig. Wir bieten einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, sowie ein angenehmes Betriebsklima. Wenn Sie teamfähig und selbständiges Arbeiten gewohnt sind, sowie über technisches Verständnis und exakte Arbeitsweise verfügen, bewerben Sie sich schriflich per Post oder Mail: Schreinerei M. Müllerschön, In der Breite 12, 79224 Umkirch vasb@fpuervarerv-zhryyrefpubra.qr