THOMAS DAILY ist der führende Anbieter von hochwertigen Immobilienmarktinformationen in Deutschland. Für unsere Redaktion suchen wir auf langfristige Basis ein Lektor/Korrekturleser (m/w) in Teilzeit (ca. 12h/Woche). Die Stelle ist auf bis zu 20h/Woche aufbaufähig. Hohe Konzentrationsfähigkeit und absolute Sicherheit der deutschen Orthographie und Grammatik sind Voraussetzung. Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen unter der Kennziffer 285 an: orjreohat@gubznf-qnvyl.qr