orjreohat@gryrznexg-servohet.qr

und Telefonzentrale gesucht. Sie suchen eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit, sind kommunikationsstark und serviceorientiert? Dann bieten wir Ihnen eine interessante Tätigkeit in Festanstellung in einem sympathischen Team in Vollzeit und Teilzeit möglich. Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an:. Rückfragen beantworten wir Ihnen gerne unter Tel. 0761/5599-0