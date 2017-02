Mitarbeiter m./w. für Telefonmarketing im Business-to-Business Bereich gesucht. Die Telemarkt GmbH & Co.KG in Freiburg stellt ab sofort 3 zusätzliche Mitarbeiter für den Outbound-Bereich ein. Sie sind kommunikationsstark und vertriebsorientiert, dann bieten wir Ihnen eine interessante Tätigkeit in Festanstellung in einem kollegialen Team. Vollzeit und Teilzeit möglich. Aussagekräftige Bewerbung und Rückfragen bitte an: orjreohat@gryrznexg-servohet.qr