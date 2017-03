Große Kinderarztpraxis mit Standorten in der March, Umkirch und in Breisach sucht eine MFA für 20 - 38 Std. In der Praxis arbeiten in Teilzeit 7 Ärzte und noch mehr Helferinnen eng und wertschätzend miteinander. Wer hat Lust ein Teil dieses Teams zu werden? Anschreiben bitte unter: wbo@xvaqrenremgr-grnz.qr Lieben Dank und auf bald