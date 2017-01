Wir gehen gemeinsam mit einem seit 21 Jahren in der ambulanten Pflege tätigen Pflegedienst mit seinem 20-köpfigen Team einen neuen Weg. Wir suchen examinierte Pflegekräfte, die in unserem von Buurtzorg inspirierten Pflegedienst mitarbeiten ( www.buurtzorg-in-deutschland.org/buurtzorg/ ). Wir bieten: selbstorganisiertes Arbeiten im Team, Unterstützung und Fortbildung sowie die Sicherheit einer Festanstellung. Sie sind von Ihrem Beruf begeistert und wollen innovative Wege gehen? Sie möchten in einem vertrauensvollen Umfeld arbeiten und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung / Kontaktaufnahme! Kontakt über www.ich-und-du-pflege.de oder