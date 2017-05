qbccxr.p@fi-se.qr

der Waisenhausstiftung bietet zum 01.09.2017 noch freie Ausbildungsstellen zur Jugend- und Heimerzieher/in. Der schulische Teil findet in Kooperation mit dem Bildungszentrum des KVJS in Flehingen statt. Ihre Bewerbung oder Fragen richten Sie an: Cordula Doppke,Bewerbungsschluss: 28.05.2017 www.stiftungsverwaltung-freiburg.de