Reinigungs-Perlen für unsere betreute Wohngruppe Vaubanaise Plus gesucht! Unser interdisziplinäres Team unterstützt und pflegt die Bewohner der Wohngemeinschaft in Ihrem Alltag. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine motivierte Hauswirtschaftskraft in Teilzeit und eine zuverlässige Reinigungskraft auf 450€-Basis. Wir bieten Ihnen ein kollegiales Mitarbeiterteam in einer familiären Arbeitsatmosphäre sowie umfangreiche Gesundheits- und Sozialleistungen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! REGIO Pflegedienst Breisgau, Tel. 0761/592900