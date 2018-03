Emmendinger Str.41 in Freiburg sucht ab sofort eine/n Erzieher/in m. 80% (befristet) und 100% (unbefristet). Das engagierte Team freut sich über Unterstützung durch qualifizierte neue Fachkräfte in den Gruppen mit Kindern von 3-6 J.. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir an unserer päd. Qualität weiterarbeiten und den Kindergartenalltag mit Ihren Ideen bereichern. Bewerbung bitte als PDF an: kiga-st-konrad@ st-konrad-und-elisabeth-freiburg.de Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an die Leitung, Stefanie Keller wenden Tel. 0761/509690