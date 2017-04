Alles Vegan im El Haso - Wir bieten einen veganen Mittagstisch sowie raffinierte vegane Speisen am Abend in gemütlicher Atmosphäre in Freiburg am Siegesdenkmal.

Unsere Zutaten beziehen wir aus Bio zertifizierter und regionaler Landwirtschaft. Dabei legen wir Wert auf Saisonalität aller Zutaten.

Wir befinden uns im Untergeschoss Leopoldring 1 gegenüber der Haltestelle Siegesdenkmal und freuen usn auf Ihren Besuch.